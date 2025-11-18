Dolar
Teknoloji, insana dair

Erzurum'da 500 çocuk ara tatilini bilim ve teknolojiyle geçirdi

Erzurum'da 500 çocuk, ara tatilini Bilim Erzurum'daki atölyelerde geçirip hem eğlendi hem de bilimsel çalışmalar yaptı.

Tevhid Furkan Nehri  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Erzurum'da 500 çocuk ara tatilini bilim ve teknolojiyle geçirdi

Erzurum

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve TÜBİTAK işbirliğiyle 4 yıl önce Yakutiye ilçesinde kurulan Bilim Erzurum, öğrencileri bilimle buluşturmaya devam ediyor.

Okulların 9 günlük ara tatil dönemine girmesiyle bilimsel çalışmalara merak duyan öğrenciler, merkezdeki bilimsel etkinliklere katıldı.

Merkezde, uzman eğitmenler eşliğinde robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım gibi alanlarda eğitim alan çocuklar, hem eğlenceli tatil geçirdi hem de teknolojik fikirlerine katkı sağladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AA muhabirine, okulların ara tatile girmeden önce Bilim Erzurum'da hazırlıklara başladıklarını anlattı.

Ara tatil için 1 haftalık paket programlar hazırlandığını söyleyen Engin, "Merkezimizde devam eden 7 atölyemiz var. Bu atölyelerimizi, öğrencilerimiz taleplerine göre bölüştürüp, güzel etkinlikler yapıyoruz. Yaklaşık 500 öğrencimiz ile ara tatilde günlük atölye çalışmalarını gerçekleştirdik." dedi.

"Memleketimizde bir milli teknoloji hamlesi var"

Tatil döneminde 6-14 yaş aralığındaki çocukların eğitimlere katıldığını belirten Engin, şunları kaydetti:

"Çok yoğun bir talep alıyoruz. Bazen taleplere yetişemiyoruz çünkü memleketimizde bir milli teknoloji hamlesi var. Bu artık insanların gönlüne, çocuklarımızın gönlüne girmiş durumda. Çok yoğun ilgi var. Biz o yoğun ilgiyi karşılayabildiğimiz kadar burada gerçekleştiriyoruz. Sene içerisinde bazı şenliklerle o enerjiyi bir sinerjiye dönüştürme gayretimiz var. Yeni yerler hazırlıyoruz. İnşallah gelecek dönemde bu işi büyüterek hevesli, istekli bütün çocuklarımıza ulaşmak niyetindeyiz. Burada sadece çocuklarımız değil ayrıca velilerimiz de etkinliklere katılıyor, birlikte tasarımlar yapıyorlar. Burada ailelerle birlikte çocukları kattığımız için çok iyi bir gelecek görüyoruz. İnşallah büyük bir gelecek olacak."

Atölyelerde girişim fikirleri olanlara da desteklerin verildiğini aktaran Engin, velilere de merkezin daha çok kullanımı için çağrıda bulundu.

Öğrencilerden Ayaz Akgüz ise tatilde, tasarım atölyesinde gözlük tasarımı yaptığından bahsederek, "Tatilde buraya gelip bir şeyler öğrenmek çok keyifli oluyor." ifadesini kullandı.

Ceylin Aydınoğulları'da bilim dolu etkinlikler yaptıklarını söyleyerek, "Etkinlikler yaparak bir şeyler öğreniyoruz. Çiftçilere özel giyilebilir tasarımlar yapıyorum. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

