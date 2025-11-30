Dolar
Gündem

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
