Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu
Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.
Bölgede aralıklarla etkili olan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.