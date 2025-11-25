Erciyes'te kar yağışı etkili oldu
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Kayseri
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede aniden başlayan kar yağışı, yaklaşık 20 dakika sürdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kar yağışı, Türkiye'nin önemli kayak merkezinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.
Bu yıl Erciyes Dağı'na ilk kar 9 Ekim'de yağmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.