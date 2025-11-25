Dolar
Gündem

Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Esma Küçükşahin  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Kayseri

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede aniden başlayan kar yağışı, yaklaşık 20 dakika sürdü.

Kar yağışı, Türkiye'nin önemli kayak merkezinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Bu yıl Erciyes Dağı'na ilk kar 9 Ekim'de yağmıştı.

