Dolar
42.43
Euro
49.36
Altın
4,228.43
ETH/USDT
2,730.10
BTC/USDT
84,577.00
BIST 100
11,116.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya, Ali Cevahir Aktürk, İlyas Tayfun Salcı, İbrahim Halil Aktürk, Zekeriye Çelik  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Kentte yağış ve mesai bitimiyle etkili hale gelen trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası istikametinde yoğunlaşan trafik, TEM Otoyolu boyunca Ümraniye sapağına kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Kartal mevkisi Kadıköy yönünde yoğunluk yaşanırken, Altunizade, Ataşehir arasında trafik yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkisinde araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy istikametinde yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar çift yönlü etkili oluyor.

TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü devam eden trafik, Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yollarında yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Sultangazi eski Edirne asfaltı Arnavutköy yolu ile Mahmutbey yolunda araçlar ağır ilerliyor.

Karaköy-Beşiktaş arasında ve Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu bulunuyor.

Öte yandan kentte, toplu taşıma aktarma merkezlerinde de yoğunluk oluştu. Yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor
Japon girişimci, ülkesinde helal gıdaya erişimde zorlanan Müslümanlar için bu sektöre girdi

Japon girişimci, ülkesinde helal gıdaya erişimde zorlanan Müslümanlar için bu sektöre girdi
İstanbul'da ekim ayındaki yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü

İstanbul'da ekim ayındaki yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet