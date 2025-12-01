Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
Etimesgut ilçesinde 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi F.T.Ö. "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut İlçesi Atayurt Mahallesi'nde bir apartmanda dün meydana gelen köpek saldırısı sonucu yaralanma olayıyla ilgili gözaltına alınan F.T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şüpheli mahkemece, "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.
Bakan Yerlikaya'dan konuya ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Etimesgut ilçesinde anneleri ile birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki kardeşi Efe'ye komşuların ait pitbull cinsi köpeğin saldırdığını anımsattı.
Köpeğin sahibinin tutuklandığını, ayrıca köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesi'ne teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, yaralanan çocuklara acil şifalar diledi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında köpeğin sahibinin Batı Adliyesi'ne getirilişine ilişkin görüntülere de yer verdi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı https://t.co/FVnL9aa2Oz https://t.co/Z17u3iaspu pic.twitter.com/nScBpBfjdZ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 1, 2025
Çocukları yaralanan baba, "sorumluların cezalandırılması"nı istedi
Baba Adem Öztürk, çocuklarının durumuna ilişkin AA muhabirine, oğlunun tedavisinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde sürdüğünü söyledi.
Oğlunun yüzüne 3 dikiş atıldığını belirten Öztürk, "Köpek ısırdığında dikiş atamıyorlarmış. Enfeksiyon riskine karşı enfeksiyon tedavisi yapıyorlar, antibiyotikler veriyorlar. Filmler çektiler. O süreçte de hiçbir şey yiyip içemedi. Damar yoluyla beslenmesini yaptılar. Şimdi yeni yeni annesi emzirmeye başlamış. Biraz daha yaraları toplamaya başlamış ama yüzü paramparça dağılmış. İz kalmasın diye umut ediyoruz ama durumu çok zor o yönden. İnşallah hastanedeki cerrahlarımız, doktorlarımız yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
Baba Öztürk, 5 yaşındaki kızının durumuna yönelik de "Göğsünde bir ısırık izi vardı ama çok fazla değil. Onu getirdim akşam eve. Hatta akşam eve girerken de 'Baba köpek bir daha çıkar mı?' diye apartmana girmek istemiyordu kız. Ne anlatabilirim ki çocuğa, gözünün önünde kardeşi parçalanmış, kendi saldırıya uğramış. Şimdi o da evde, biraz psikolojik olarak sorunlu. Ağlıyor, aklına geliyor, annesini istiyor." diye konuştu.
Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA
"Çocuk parkında gezdiriyor o pitbullu"
Apartmanda daha önce de aynı köpeğin başkalarına saldırdığını ve köpeğin sahibi hakkında açılan davalar olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:
"Bir komşum vardı ona saldırmış. Adam yaşlı, düşmüş. O da imza falan topladı, jandarmaya gitti, kağıtlar aldı. Geldiler, gittiler hiçbir şey yapamadılar. Aşağıdaki çocuk parkında gezdiriyor o pitbullu. Onu uyaranları köpeği salmakla, ısırtmakla tehdit eden bir insan. Bunların hepsi yazılı olarak jandarmada kayda geçmiş. Tam 12 tane böyle davası var ve hiç kimse bir şey yapmamış. Köpek hala karşımızda duruyor ve bizi ısırıyor. Bu saatten sonra alıyorlar. Ben hayvanları severim ama eğer bir hayvana zarar versem bağıracak, linç edecek insanlar, benim çocuklarım bu haldeyken sesini çıkarmıyor. Ben adalet istiyorum. Çocuklarıma yapılanların karşılığı olmaz da bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."
"Sonuna kadar uğraşacağım"
Öztürk, köpeğin bir yıla yakındır apartmanda olduğunu ve bu nedenle binaya tedbirli şekilde girdiklerini aktararak, "Dışarı çıkıyoruz, asansöre bineceğiz, düğmeye basıyoruz, köpek karşımıza çıkıyor. Bir anda üstümüze atlıyor. Çocuklar perişan oluyor, kaçıyoruz sağa sola. Bir tane komşum var, 6 aydır her asansöre bineceği zaman asansör düğmesine basıyor, geçiyor merdivenlerde saklanıyor. Eğer köpek yoksa tekrar gelip asansöre biniyor." dedi.
Böyle bir durumun bir daha kimsenin başına gelmemesini istediklerini vurgulayan Öztürk, "Benim çocuğum inşallah iyileşecek. Belki iz kalacak yüzünde. Belki bu travmaları atlatmaları zor olacak ama biz bu süreçte onların yanındayız tabii ki. Ama başkalarının çocuklarının, başka insanların bunlardan zarar görmemesi için sonuna kadar uğraşacağım." ifadelerini kullandı.
Olayın geçmişi
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, saat 16.00 sıralarında pazar alışverişini tamamlayarak evlerine döndü.
Çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı.
Köpek, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, köpeğin sahibi F.T.Ö. gözaltına alındı.