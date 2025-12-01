Dolar
42.44
Euro
49.41
Altın
4,225.39
ETH/USDT
2,797.20
BTC/USDT
85,505.00
BIST 100
11,112.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi

Polonya'daki adalet sistemi, infaz yasaları, geçici tutuklama ve diğer koruma tedbirlerinin iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında diğer ülkelerdeki uygulamaları araştırmak için oluşturulan heyet, Türkiye'ye geldi.

Elif Somuncu  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Polonya Meclisi Adalet ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve koalisyon ortağı Polonya 2050 Partisi Meclis Grup Başkanı Pawel Sliz ile beraber gelen Polonya Meclisi heyeti, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in başkanlık ettiği, TBMM Adalet Komisyonu üyelerinin bulunduğu heyetle Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantıda konuşan Yüksel, İstanbul'un medeniyetlerin, tarihin ve kültürün bir kavşak noktası olduğunu, Polonyalı heyetin Türkiye'ye ziyaretinin hukuki sistem çerçevesinde çalışmalarını destekleyeceğini umut ettiğini söyledi.

Polonyalı heyetin mevzuat, koruma tedbirleri ve duruşma öncesi alıkoyma konusundaki çalışmalarının verimli olacağını düşündüğünü ifade eden Yüksel, "Bu anlamlı görüşmenin sadece iki parlamenter delegasyonu heyeti arasında teknik bir istişare değil, belirlediğimiz kapsamın ötesinde de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kökeni sarsılmaz kardeşliğimizin çağdaş bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Kökeni 1414'e dayanan, Mehmet Çelebi'nin zamanına dayanan bir kardeşlik söz konusudur." dedi.

Yüksel, dünya diplomasisinde ilişkilerin bu denli sadakatle ve güçlü olarak tesis edildiği örneğin çok az bulunduğunu, kendilerinin çok büyük devlet geleneğinin varisleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin istisnai bir coğrafyada bulunduğunu, çeşitli kültürleri içinde barındırdığını kaydeden Yüksel, şunları kaydetti:

"Bin yılı aşkın bir süredir bu coğrafyada her etnik kökenden, inançtan birçok insan özgür bir şekilde serbest olarak korkusuzca ve baskı olmadan yaşadı. Bizim topraklarımız her zaman adalet, hoşgörü ve kardeşliğin toprakları oldu. Kararlı çabalarımız ve girişimlerimizle tarihi misyonumuza paralel olarak Türkiye barış, adalet ve istikrarın her zaman için yılmaz bir savunucusu olmuştur. Bir yandan tarihimizle gurur duyarken diğer yandan da zamanımızın şartlarına uyan bir şekilde geleceğimizi ve adalet sistemimizi aynı doğrultuda ilerletmeye kararlıyız. Adalet sistemi, mevzuat konuları ve duruşma öncesi alıkoyma aslında bizim son 20 yılımızı şekillendiren en dinamik reform alanlarıdır. İktidarımız süresince gerçekleştirdiğimiz derin dönüşüm aslında bizim sessiz devrim adını verdiğimiz bir olgudur. Bu süreç boyunca Avrupa Birliği'ne giriş çabalarımız doğrultusunda da mevzuatımızı sürekli güncelledik. Adli sistemimizin çağdaş standartlara paralel olmasını temin edecek şekilde anayasada ve yasalarda gerekli değişikleri gerçekleştirdik."

Toplantıda, AK Parti milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Şengül Karslı ve Nurettin Alan, Polonya Meclisi İdare ve İçişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Bartosz Romowıcz, Polonya Meclisi Turizm Daimi Alt Komisyonu Başkanı Piotr Gornıkıewıcz ve Polonya Meclisi Avrupa Birliği İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Adam Gomola da yer aldı.

Toplantının ardından Cüneyt Yüksel, Pawel Sliz'e Türk kahvesi fincanı seti ve bakır cezve hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
DMM, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin iddiaları yalanladı
Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi

Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

TBMM Adalet Komisyonu, "11. Yargı Paketi"nin görüşmelerine 3 Aralık'ta başlayacak

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Bakan Uraloğlu: Panama ile aramızda yapılması öngörülen denizcilik anlaşması bizim önümüzü açacaktır

Bakan Uraloğlu: Panama ile aramızda yapılması öngörülen denizcilik anlaşması bizim önümüzü açacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet