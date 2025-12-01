Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi
Polonya'daki adalet sistemi, infaz yasaları, geçici tutuklama ve diğer koruma tedbirlerinin iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında diğer ülkelerdeki uygulamaları araştırmak için oluşturulan heyet, Türkiye'ye geldi.
İstanbul
Polonya Meclisi Adalet ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve koalisyon ortağı Polonya 2050 Partisi Meclis Grup Başkanı Pawel Sliz ile beraber gelen Polonya Meclisi heyeti, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in başkanlık ettiği, TBMM Adalet Komisyonu üyelerinin bulunduğu heyetle Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Yüksel, İstanbul'un medeniyetlerin, tarihin ve kültürün bir kavşak noktası olduğunu, Polonyalı heyetin Türkiye'ye ziyaretinin hukuki sistem çerçevesinde çalışmalarını destekleyeceğini umut ettiğini söyledi.
Polonyalı heyetin mevzuat, koruma tedbirleri ve duruşma öncesi alıkoyma konusundaki çalışmalarının verimli olacağını düşündüğünü ifade eden Yüksel, "Bu anlamlı görüşmenin sadece iki parlamenter delegasyonu heyeti arasında teknik bir istişare değil, belirlediğimiz kapsamın ötesinde de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Kökeni sarsılmaz kardeşliğimizin çağdaş bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Kökeni 1414'e dayanan, Mehmet Çelebi'nin zamanına dayanan bir kardeşlik söz konusudur." dedi.
Yüksel, dünya diplomasisinde ilişkilerin bu denli sadakatle ve güçlü olarak tesis edildiği örneğin çok az bulunduğunu, kendilerinin çok büyük devlet geleneğinin varisleri olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin istisnai bir coğrafyada bulunduğunu, çeşitli kültürleri içinde barındırdığını kaydeden Yüksel, şunları kaydetti:
"Bin yılı aşkın bir süredir bu coğrafyada her etnik kökenden, inançtan birçok insan özgür bir şekilde serbest olarak korkusuzca ve baskı olmadan yaşadı. Bizim topraklarımız her zaman adalet, hoşgörü ve kardeşliğin toprakları oldu. Kararlı çabalarımız ve girişimlerimizle tarihi misyonumuza paralel olarak Türkiye barış, adalet ve istikrarın her zaman için yılmaz bir savunucusu olmuştur. Bir yandan tarihimizle gurur duyarken diğer yandan da zamanımızın şartlarına uyan bir şekilde geleceğimizi ve adalet sistemimizi aynı doğrultuda ilerletmeye kararlıyız. Adalet sistemi, mevzuat konuları ve duruşma öncesi alıkoyma aslında bizim son 20 yılımızı şekillendiren en dinamik reform alanlarıdır. İktidarımız süresince gerçekleştirdiğimiz derin dönüşüm aslında bizim sessiz devrim adını verdiğimiz bir olgudur. Bu süreç boyunca Avrupa Birliği'ne giriş çabalarımız doğrultusunda da mevzuatımızı sürekli güncelledik. Adli sistemimizin çağdaş standartlara paralel olmasını temin edecek şekilde anayasada ve yasalarda gerekli değişikleri gerçekleştirdik."
Toplantıda, AK Parti milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Şengül Karslı ve Nurettin Alan, Polonya Meclisi İdare ve İçişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Bartosz Romowıcz, Polonya Meclisi Turizm Daimi Alt Komisyonu Başkanı Piotr Gornıkıewıcz ve Polonya Meclisi Avrupa Birliği İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Adam Gomola da yer aldı.
Toplantının ardından Cüneyt Yüksel, Pawel Sliz'e Türk kahvesi fincanı seti ve bakır cezve hediye etti.