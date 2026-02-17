Dolar
43.72
Euro
51.77
Altın
4,940.82
ETH/USDT
1,971.40
BTC/USDT
68,136.00
BIST 100
14,352.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'in tek taraflı başlattığı "arazi kayıt sürecine" tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail hükümetinin, uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatmasına tepki gösterdi.

Ahmet Buğra Olaç  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'in tek taraflı başlattığı "arazi kayıt sürecine" tepki

TBMM

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatmasının, Filistinlilere ait toprakların gasbını "idari kararlarla hukuk kılıfına sokma" girişimi olduğunu belirtti.

İsrail'in bu adımı ile uluslararası hukuku açıkça çiğnediğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu adımı fiili ilhakı kalıcı hale getirmeyi amaçlayan pervasız ve saldırgan bir dayatmadır. 1967'den bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria'da mülkiyet rejimini zorla değiştirmeye, 'devlet arazisi' bahanesiyle toprakları İsrail adına tescil etmeye ve yasa dışı yerleşimleri genişletmeye yönelik bu karar, yok hükmündedir. İşgalci bir güç, işgal ettiği topraklarda egemenlik kuramaz, mülkiyet devri yapamaz, kendi nüfusunu bu topraklara yerleştiremez. Aksi yöndeki her işlem, açık bir uluslararası suçtur."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Filistin halkını topraklarından sürmeyi, tarihi ve hukuki gerçekliği zor yoluyla silmeyi, "iki devletli" çözümü ortadan kaldırmayı hedeflediğine işaret eden Yüksel, "Uluslararası toplumun sessizliği bu suça ortaklıktır. Türkiye, işgali, ilhakı ve toprak gasbını reddetmekte, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grafiklerle 33 yıllık ramazan döngüsü
DMM, "CİMER başvurularının kamu çalışanları üzerinde 'baskı aracı' oluşturduğu" iddiasını yalanladı
Esenler'de ramazan hazırlıkları tamamlandı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail'in Batı Şeria'daki "mülkiyet devri" toprakların yarısını gasp tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor

İsrail'in Batı Şeria'daki "mülkiyet devri" toprakların yarısını gasp tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'in tek taraflı başlattığı "arazi kayıt sürecine" tepki

Avustralya'daki üniversitelerde ırkçılığın "sistematik" hale geldiği tespit edildi

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliye ait 1 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliye ait 1 evi yıktı
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet