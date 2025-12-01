Dolar
42.44
Euro
49.37
Altın
4,226.72
ETH/USDT
2,741.30
BTC/USDT
84,727.00
BIST 100
11,116.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı

Çanakkale Savaşları'nın simge isimlerinden Seyit Çabuk'un (Seyit Onbaşı), Birinci Dünya Savaşı sırasında Edremit Askerlik Şubesi'ne teslim olduğu zaman çekilen fotoğrafı ile kayıt belgesi ortaya çıktı.

Hakan Firik  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Seyit Onbaşı'ya ait Edremit Askerlik Şubesi Başkanlığının 172 numaralı defterindeki künye, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen araştırmalar sonucu ortaya çıkarılarak ilk kez paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda top mermisini sırtlayarak namluya süren ve İngiliz zırhlısı Ocean'ı batırarak tarihe adını yazdıran Seyit Onbaşı'nın askerlik belgesi Havran'a getirilerek Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından Seyit Onbaşı Anıt Müzesi'ne teslim edildi.

Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale Savaşlarıyla alakalı araştırma ve inceleme çalışmalarının yoğun bir arşiv taramasıyla devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmalar esnasında Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesine kaydındaki belgeye ulaştıklarını belirten Kaşdemir, "Seyit Onbaşı Türk ordusuna mensup olduğu anda, askere alındığı anda devletimiz onu nasıl kaydetmişse, bilgileriyle beraber, fotoğrafıyla beraber o arşiv kaydına ulaştık ve onu da şu anda köyündeki müzeye hediye olarak teslim ettik." dedi.

Kaşdemir, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından olduğunun altını çizerek, "Onların o büyük kahramanlıklarına biz ne yapsak haklarını ödeyemeyiz, borcumuzu ödeyemeyiz ama bizim çalışmamız şudur, onları unutmadık, unutmayacağız ve onları asla da unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Seyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu Muhammet Yıkar da ortaya çıkan bu yeni fotoğraf karşısında duygusal anlar yaşadığını anlattı.

Yıkar, şimdiye kadar dedesinin sadece 50 yaşındaki son fotoğrafını ve Atatürk ile karşılaştığı yıllara ait fotoğraflarını bildiğini dile getirerek, "Bu dördüncü fotoğrafını hiç görmemişim, bugün geldi. Alan Başkanlığı tarafından incelenmiş. Onlar bir belge çıkartmış. O belgeyi ve fotoğrafı ben de şimdi görüyorum. Duygularım kabarık. 20 yaşındaki resmi o." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Polonya'daki adalet sistemini iyileştirmek için kurulan Polonya Meclisi heyeti Türkiye'ye geldi
Başkentte 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Benzer haberler

Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı

Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesindeki fotoğrafı ortaya çıktı

Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oluyor

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

"9. Kar Spor İda Ultra" koşusu sona erdi

"9. Kar Spor İda Ultra" koşusu sona erdi
"9. Kar Spor İda Ultra" koşusu Kazdağları'nda başladı

"9. Kar Spor İda Ultra" koşusu Kazdağları'nda başladı
9. İda Ultra Maratonu bugün koşulacak

9. İda Ultra Maratonu bugün koşulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet