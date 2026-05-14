Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nde uluslararası çizerler söyleşilere katılacak ve atölye düzenleyecek Resimli çocuk kitaplarının önemli isimlerinden yazar ve çizerler Rodrigo Mattioli ve Shima Zarei, bu hafta sonu Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek bienale konuk olacak sanatçılar, söyleşi ve atölye etkinliklerinde çocuk edebiyatı ve illüstrasyon alanındaki deneyimlerini paylaşacak.

Bienalde toplam 800'e yakın etkinlik, 25 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi ve 7'si dijital olmak üzere çok sayıda deneyim alanı yer alacak.

"Bir Ağaç" kitabıyla tanınan Mattioli, 17 Mayıs'ta düzenlenecek etkinliklerde okurlarıyla bir araya gelecek. "Minik Kalem" ve "Büyükbabamın Kasketi" gibi resimli çocuk kitaplarının çizeri Zarei ise 16 Mayıs'ta söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirecek.

Zarei'nin "Çocuk Edebiyatında Duygusal ve Sinematik İllüstrasyon" başlıklı söyleşisi cumartesi 14.30'da kütüphanenin 172 numaralı salonunda yapılacak. Sanatçı, aynı gün 16.00-17.00 saatlerinde 132 numaralı salonda "Bir Karaktere Ruh Vermek" başlıklı atölye çalışmasına katılacak.

Mattioli ise 17 Mayıs'ta 14.30'da 172 numaralı salonda "Bir Ağaç, İki Kuş, Üç Yumurta: Kitaplar, Sayılar ve Doğa" başlıklı söyleşi verecek. Mattioli, 16.00'da 171 numaralı salonda "Bir Hikaye Anlatmak İçin Kendi Yolunu Keşfet" başlıklı atölyede de çocuklarla buluşacak.