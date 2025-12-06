Dolar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar’da 23. Doha Forumu’nun "Sarsıntılar ve güvenlik ağları: Kesinti çağında ticareti yeniden düşünmek” oturumunda konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Gökçe Karaköse  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı

İstanbul

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

