İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.
İstanbul
Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."