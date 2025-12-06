Meteorolojiden yağmur, kar, fırtına ve sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz'in batısında fırtına; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Marmara'da kuvvetli sağanak; Hakkari ile Van'da kuvvetli yağmur ve kar beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yarın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.
Pazartesi sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar dolayısıyla oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Marmara için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olması öngörülen yağışların, özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da yarın beklenen yağışların Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde, Marmara'daki yağışların ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.