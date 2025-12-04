Dolar
Gündem

Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı yapıldı.

Fırat Taşdemir  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olacak sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Antalya ve Muğla'nın il geneli, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı şeridinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

