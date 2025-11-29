Dolar
Dünya

Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde can kaybı 162'ye yükseldi

Tayland'ın güney kesimlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye çıktığı bildirildi.

Damla Delialioğlu  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Tayland'ın güneyini vuran sel felaketinde can kaybı 162'ye yükseldi

Bangkok

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 12 noktayı vuran sel felaketinde 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü, basın toplantısında, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye çıktığını duyurdu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul da hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını açıkladı.

DDPM'nin açıklamasında, bu sabah itibarıyla sellerden etkilenen tüm bölgelerde su seviyelerinin alçalmaya başladığı belirtildi.

Tayland Başbakanı Charnvirakul, sel felaketinin ardından 26 Kasım'da Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

