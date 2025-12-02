Dolar
42.43
Euro
49.33
Altın
4,224.42
ETH/USDT
2,866.90
BTC/USDT
88,783.00
BIST 100
11,115.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu"nun kapanış programında konuşuyor.
logo
Gündem

Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Yurt genelinde bu hafta yağışlı ve bulutlu hava hakim olacak. Perşembe gününden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girilecek ve sıcaklık mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini, sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görülebileceğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinden başlayan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girileceğini belirten Macit, "Perşembe günü İzmir, Muğla ve Antalya'da başlayacak yağışlar, cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara'nın batısında görülecek. Yağışların, cumartesi yine Marmara'nın batısı, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun güneyinde, pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Macit, yağışların özellikle cuma ve cumartesi günü Muğla ve Antalya çevrelerinde, Isparta'nın güneyinde, Burdur'un doğusunda ve İzmir'in batısında yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerine çıktığını vurgulayan Macit, "Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Macit, İstanbul ve Ankara'da özellikle hafta sonu sağanak beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 13 ila 14, Ankara'da 12 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise cuma günü kuvvetli yağış beklendiğini aktaran Macit, sıcaklığın 15 ila 16 derece olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da pitbull saldırısına uğrayan çocukların babası, sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu
Bakan Tunç: Hakim ve savcılarımızı hedef gösteren hiçbir girişim 'ifade özgürlüğü' perdesiyle haklı gösterilemez
Silivri'de doğal gaz depolama tesisinde yangın çıktı
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde artık son tuğlalar konuluyor
Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Benzer haberler

Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek

Yaklaşık 6 bin sanayi tesisi çevresel performansına göre sınıflandırılacak

Başkentte öğrencilerin katılımıyla "İLBANK Hatıra Ormanı Karbon Yutak Alanı" oluşturuldu

Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor

Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor
Yurt genelinde bu hafta parçalı bulutlu hava hakim olacak

Yurt genelinde bu hafta parçalı bulutlu hava hakim olacak
Türkiye, COP31 ile küresel iklim diplomasisinin merkezi olmaya hazırlanıyor

Türkiye, COP31 ile küresel iklim diplomasisinin merkezi olmaya hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet