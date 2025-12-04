İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı
İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nda tavandan sızan su, görevliler tarafından çekçekle temizlendi.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından işletilen M2 Yenikapı–Seyrantepe–Hacıosman metro hattının Vezneciler İstasyonu'nda tavandan su aktığı görüldü.
Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.
Biriken suların, güvenlik görevlisi tarafından çekçekle temizlendiği gözlendi.