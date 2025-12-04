Dolar
logo
Gündem

İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı

İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nda tavandan sızan su, görevliler tarafından çekçekle temizlendi.

Hasan Hüseyin Kul  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından işletilen M2 Yenikapı–Seyrantepe–Hacıosman metro hattının Vezneciler İstasyonu'nda tavandan su aktığı görüldü.

Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.

Biriken suların, güvenlik görevlisi tarafından çekçekle temizlendiği gözlendi.

İstanbul'da Vezneciler Metro İstasyonu'nun tavanından su aktı
