Dolar
42.71
Euro
50.26
Altın
4,291.84
ETH/USDT
2,949.30
BTC/USDT
87,117.00
BIST 100
11,330.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Orzaks İlaç ve Kimya hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Serhat Tutak  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Orzaks İlaç ve Kimya hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurulca, söz konusu şirketin, eczanelere getirdiği alım yükümlülükleri, belli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu, uyguladığı çeşitli indirimlerle hakim durumunu kötüye kullandığı ve sözleşme hükümleriyle yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtladığı şüphesiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, Kurul bulguları ciddi ve yeterli bularak, Orzaks hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin, ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
KDK'nin "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" özel raporu açıklandı
Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı
Şifa deposu beyran, kış sofralarının vazgeçilmezi

Benzer haberler

Orzaks İlaç ve Kimya hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Orzaks İlaç ve Kimya hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek ve 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak

Mettler-Toledo hakkında rekabet soruşturması başlatıldı

Kadıköy'de genç kadını yanıcı madde döküp yakarak yaralayan sanığa dava

Kadıköy'de genç kadını yanıcı madde döküp yakarak yaralayan sanığa dava
AB'den Google'a yapay zeka ve YouTube ile ilgili rekabet soruşturması

AB'den Google'a yapay zeka ve YouTube ile ilgili rekabet soruşturması
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tahliye kararı verilen 10 zanlı için tutuklama talebi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tahliye kararı verilen 10 zanlı için tutuklama talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet