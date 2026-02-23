Dolar
43.82
Euro
51.86
Altın
5,132.03
ETH/USDT
1,879.40
BTC/USDT
65,720.00
BIST 100
14,092.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7'si polis 14 şüpheli tutuklanırken, 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İrem Demir  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün Bakırköy Adliyesine sevk edilen 18 zanlının işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerin sorguları yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hakimlik, 7'si polis, 1'i zabıt katibi 14 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyaller incelenmişti.

Soruşturmada, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığı tespit edilmişti.

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen aralarında 9 polis memuru, zabıt katibi, gümrük muhafaza memuru ile müstafi polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından 19 Şubat'ta İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan, yurt dışında bulunan ve ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 9'u polis 17 zanlı gözaltında

İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 2 kişi daha yakalandı

İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı

İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması
İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet