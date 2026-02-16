Dolar
43.71
Euro
51.84
Altın
4,998.10
ETH/USDT
1,977.90
BTC/USDT
68,500.00
BIST 100
14,260.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı. - VTR
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması

Fransa'da Epstein belgelerinde adı geçen ve hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından ön soruşturma açılan eski Kültür Bakanı Jack Lang’ın bir dönem başkanlık ettiği Arap Dünyası Enstitüsünde (IMA) polisler arama yaptı.

Şeyma Yiğit  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması

Ankara

Ulusal basının Fransa Ulusal Mali Savcılığı açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, 6 Şubat’ta eski Fransa Kültür Bakanı Lang ve kızı Caroline Lang hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla başlatılan ön soruşturma kapsamında, IMA dahil çeşitli adreslerde polis arama yaptı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili paylaşılan belgelerde adı geçen eski Bakan Lang hakkında Epstein ile mali bağlantıları nedeniyle ön soruşturma açılmıştı.

Lang 7 Şubat’ta enstitüdeki başkanlık görevinden istifa etmişti.

Lang'ın ismi, Epstein belgelerinde 600'den fazla kez geçiyor

Eski Bakan Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez geçiyor.

Belgelere göre Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerdi. Epstein ise Lang'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç verdi.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorması dikkati çekti.

Lang'ın kızı da yöneticisi olduğu sendikadan istifa etmişti

Bağımsız medya kuruluşu Mediapart'ın Epstein'in 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu şirketin hisselerinin yarısının Lang'ın kızı Caroline Lang'a ait olduğu ortaya çıkarmıştı.

Epstein dosyasındaki belgelerde adı 900'den fazla kez geçen Caroline Lang, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Muğla'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakanın başkanlık ettiği enstitüde polis araması

New York Belediyesi, İsrail'e dron tedarik eden şirketi Donanma Tersanesi’nden çıkardı

İran için Yugoslavya senaryosu neden mümkün değil?

Rusya: ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak

Rusya: ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak
AB'nin rekabet arayışında Türkiye faktörü: Kos'un Ankara ziyareti ne anlatıyor?

AB'nin rekabet arayışında Türkiye faktörü: Kos'un Ankara ziyareti ne anlatıyor?
Fransa'da Eyüp Sultan Camisi'ne gelen tehdit telefonlarıyla ilgili soruşturma açıldı

Fransa'da Eyüp Sultan Camisi'ne gelen tehdit telefonlarıyla ilgili soruşturma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet