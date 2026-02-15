Dolar
Gündem

İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporları doğrultusunda 23 İZBETON AŞ çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınanların mühendis olduğu, 2022 yılında kooperatifte çalışıyor olarak gösterilip İZBETON AŞ'den elden yüksek maaş aldıkları öne sürüldü.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık 2025'te İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Y.K. ve B.B. tutuklanmış, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

