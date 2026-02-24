Dolar
logo
Dünya, Epstein belgeleri

Polonya'da Epstein ağının üye toplama operasyonlarını soruşturmak için ekip kuruldu

Polonya’da, Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin son bölümünde ortaya çıkan bilgilerin ardından, cinsel istismar amacıyla reşit olmayanların nasıl işe alındığını soruşturmak üzere resmen bir ekip kuruldu.

Eren Beksaç  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Polonya'da Epstein ağının üye toplama operasyonlarını soruşturmak için ekip kuruldu

Kosova

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan belgelerdeki yazışmalar, Epstein ve ağının Polonya ile komşu ülkeleri genç kızlar için bir av sahası olarak gördüğünü gösteren bir yapıyı ortaya koydu.

Polonya makamlarınca, ülkenin Epstein’ın faaliyetlerindeki rolünü araştırmak için şimdiye kadar iki ekip kuruldu. Adalet Bakanı Waldemar Zurek'in başkanlık ettiği bir analiz ekibi, yaklaşık 3 milyon belgeden oluşan son dosyaları inceleyecek, savcılar ekibi de olası suçlara ilişkin delil arayacak.

Polonya Adalet Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, analiz ekibinin resmen kurulduğunu doğrulayarak, ABD makamlarından tüm gizli belgelerin ilgili yetkililerle paylaşılmasını isteyeceğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, Epstein olayının Polonya ile ilgili tüm yönlerine güvenilir ve tarafsız bir açıklama getirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Polonya Devleti, Polonya topraklarında herhangi bir suç işlenip işlenmediğini ve Polonya vatandaşlarının olaya karışıp karışmadığını doğrulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pedofili, özellikle Jeffrey Epstein’in vakasındaki ölçekte olduğunda, insanlığa karşı bir suçtur. Buna karışanların yeri, kim oldukları fark etmeksizin, hapistir, uzun vadede ise cehennemdir. Bu konuda hiçbir uzlaşmaya yer yoktur."

Polonya Ulusal Savcılık Ofisi soruşturma ekibi kurdu

Polonya’nın Ulusal Savcılık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamayla, 23 Şubat’ta resmen kurulan soruşturma ekibinin 2005-2018 yıllarında faaliyet gösteren "uluslararası nitelikte organize bir suç grubu" hakkında ön inceleme yapacağını duyurdu.

Savcılığa göre bu grup, Epstein’ın adı açıkça anılmasa da "Polonya vatandaşlarının da dahil olmasıyla" moda ajanslarında kariyer yapma vaadiyle reşit olmayanları aldatıp yanıltarak işe alma yoluyla insan ticareti yapmayı ve onları cinsel olarak istismar etmeyi amaçlıyordu.

Soruşturmayı üç deneyimli savcının yöneteceğini bildiren savcılığa göre daha ileri soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına toplanan delillere göre karar verilecek.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

