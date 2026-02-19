Dolar
43.77
Euro
51.67
Altın
4,983.02
ETH/USDT
1,958.00
BTC/USDT
66,654.00
BIST 100
13,889.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran’ı acilen terk etme çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Eren Beksaç  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran’ı acilen terk etme çağrısı

Priştine

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Lütfen, İran’ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin.” dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kimseyi korkutmak istemediğini ancak bu ülkede sıcak çatışma ihtimalinin oldukça gerçek olduğunu belirten Tusk, bu talebin ciddiye alınması için çağrı yaptı.

Tusk, sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini vurguladı.

Geçmişteki tahliye uyarılarının bazen dikkate alınmadığına işaret eden Tusk, bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi
Marmara'nın ve Ege'nin batı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Edirne'de suyun sürüklediği ağaç gövdeleri ve çöplerle tıkanan köprü gözleri temizleniyor
Pistler gece boyu süren çalışmalarla kayakseverler için hazırlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya: İran konusunda tüm tarafları itidale çağırıyoruz

Rusya: İran konusunda tüm tarafları itidale çağırıyoruz

İsrail ordusu, ABD’nin İran’a yönelik saldırı ihtimali nedeniyle Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı

Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran’ı acilen terk etme çağrısı

İran ile Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde tatbikata başladı

İran ile Rusya, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde tatbikata başladı
Rusya, yeni lojistik ve finansal hamlelerle yaptırım kıskacını aşmayı hedefliyor

Rusya, yeni lojistik ve finansal hamlelerle yaptırım kıskacını aşmayı hedefliyor
WSJ: ABD, 2003'teki Irak işgali sonrası Orta Doğu'ya en büyük hava gücünü taşıyor

WSJ: ABD, 2003'teki Irak işgali sonrası Orta Doğu'ya en büyük hava gücünü taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet