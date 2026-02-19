Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran’ı acilen terk etme çağrısı
Polonya Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatten kaçınmaları çağrısında bulundu.
Priştine
Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Lütfen, İran’ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin.” dedi.
Kimseyi korkutmak istemediğini ancak bu ülkede sıcak çatışma ihtimalinin oldukça gerçek olduğunu belirten Tusk, bu talebin ciddiye alınması için çağrı yaptı.
Tusk, sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini vurguladı.
Geçmişteki tahliye uyarılarının bazen dikkate alınmadığına işaret eden Tusk, bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.