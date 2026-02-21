Dolar
Dünya

Macaristan Başbakanı: Zelenskiy, petrol sevkiyatını yeniden başlatmadan bizden destek beklemesin

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, petrol sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece ülkesinden herhangi bir destek beklememesi gerektiğini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Macaristan Başbakanı: Zelenskiy, petrol sevkiyatını yeniden başlatmadan bizden destek beklemesin

Viyana

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, mevkidaşı Orban'ın, Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik yardımını engellediğini belirterek, "Kimlerin bundan memnun olduğunu tahmin edin." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Orban ise Tusk'ın ifadelerine X'teki hesabından yanıt verdi.

Orban, "Sevgili Donald, Macar halkı ve Macaristan'dan ben sorumluyum. Onlara zarar veren olursa, onları korumak benim görevimdir. Şimdi de durum böyle olacak. Devlet Başkanı Zelenskiy, petrol sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece bizden herhangi bir destek beklemesin." ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı almıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, dün, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) kredisini bloke edeceğini bildirmişti.

