Dolar
43.76
Euro
51.60
Altın
4,985.93
ETH/USDT
1,918.60
BTC/USDT
66,272.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini en kısa sürede başlatmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, aday ülke statüsündeki Ukrayna ile katılım müzakerelerini en kısa sürede başlatmayı umduğunu söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
AB, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini en kısa sürede başlatmak istiyor

Brüksel

Costa, Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Jonas Gahr Store ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki duruma değinen Costa, "Müzakereleri mümkün olan en kısa sürede resmen başlatmak ve genişleme sürecinde ilerleme kaydetmek istiyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Costa, belirsizliklerin farkında olduğunu dile getirerek, "Bunun 2027'de, 2026'da veya daha sonra gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini teyit edemem, ancak ivmeyi korumak çok önemli." diye konuştu.

Savaşın devam etmesine rağmen Ukrayna'nın AB üyeliğine ulaşmak için gerekli reformları uyguladığını vurgulayan Costa, kaydedilen ilerlemeyi "özellikle etkileyici" olarak nitelendirdi.

Costa, son dönemde Macaristan vetosunu aşarak Ukrayna'nın AB üyesi olmasının sağlanması için tartışılan "kademeli üyelik" konusuyla ilgili, "Üyelik için belirlenmiş kurallar var. Aday ülkelerin, özellikle 1993 Kopenhag kriterlerinde belirtilenler olmak üzere, bu kriterleri karşılamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın üyelik süreci

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat 2022’de başlattığı savaşın ardından 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulundu.

AB Konseyi, 23 Haziran 2022'de Ukrayna'ya aday ülke statüsü verdi.

14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen AB zirvesinde katılım müzakerelerinin başlatılması yönünde karar alınsa da Macaristan vetosu nedeniyle bu henüz mümkün olamadı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği karşıtı tutumunu sık sık dile getiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı
İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 14'üncü duruşması sona erdi
DMM'den, Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AB, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini en kısa sürede başlatmak istiyor

AB, Ukrayna ile üyelik müzakerelerini en kısa sürede başlatmak istiyor

AB, geri çağırmaların ardından bebek mamalarında toksin riskinin düştüğü görüşünde

Rusya: İran konusunda tüm tarafları itidale çağırıyoruz

Belçika, 2022'den bu yana 100 binden fazla Ukraynalıya geçici koruma sağladı

Belçika, 2022'den bu yana 100 binden fazla Ukraynalıya geçici koruma sağladı
Macaristan'dan Ukrayna'ya yönelik dizel yakıt sevkiyatını askıya alma kararı

Macaristan'dan Ukrayna'ya yönelik dizel yakıt sevkiyatını askıya alma kararı
Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü

Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet