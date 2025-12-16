Dolar
Gündem

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek ve 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve 6 şüpheliden ek ifade alınacak.

Sinan Özmüş  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek ve 6 şüphelinin ek ifadesi alınacak

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gelini Zuhal Böcek ile F.A. H.T.A, S.E. ve M.O.K'nin ek ifadelerine başvurulacak.

Şüphelilerin ifadelerinin Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda 18 Aralık'ta alınacağı, son ifadeyi Muhittin Böcek'in vereceği öğrenildi.

Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ile İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı.

Devam eden operasyonlarda, 14 Ekim'de gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. ile 5 Kasım’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden B.G. ile H.T.A. tutuklanmıştı.

