Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 4 golle kazandı

Antalya
Karşılaşmanın ilk atağı 2. dakikada Galatasaray'dan geldi. Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'in göğsünden seken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün'ün kontrolü sırasında uzaklaşan topu kaleci Abdullah Yiğiter kontrol altına almayı başardı.
5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.
7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2
15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
56. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yunus Akgün'ün kendi yarı sahasından attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Osimhen, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3
59. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ballet'in yerden vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada Antalyaspor farkı ikiye düştü. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasında ön direkte topla buluşan Saric'in kafasıyla aşırttığı meşin yuvarlak Osimhen'den sekti. Arka direkte boş durumda topla buluşan Van de Streek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3
77. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Sara'nın ortasında, arka direk hizasında topla buluşan Arda Ünyay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+3. dakikada Galatasaray karşılaşmada tekrar 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin yerden ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 1-4
Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 16. maçında 12. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve tek yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 39'a çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Trabzonspor ile puan farkını 5'e taşıdı.
Antalyaspor ise 9. kez yenilerek 15 puanda kaldı.
2 maç sonra deplasmanda kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra dış sahada 3 puan aldı.
Ligde 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada ise dış sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 2 maçlık deplasman galibiyet hasreti yaşayan Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek kötü istatistiğini sonlandırdı.
Antalyaspor'a son 19 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Akdeniz temsilcisi karşısındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 19 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.
Bu süreçteki 15. galibiyetini alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Galatasaray 45, galibiyete hasret kalan Antalyaspor ise 10 kez fileleri havalandırabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, son 7 maçı kazandı
Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle üst üste yaptığı 7. maçtan da 3 puanla yarıldı.
Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 19 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.
Kalesini yine gole kapatamadı
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde kalesinde gol gördü.
Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.
Sane, ligde 3 maç üst üste gol attı
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'deki son 3 maçta da fileleri havalandırdı.
Antalyaspor müsabakasının 7. dakikasında gol perdesini açan Sane, takımını 1-0 öne geçirdi. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, 14. haftadaki Fenerbahçe derbisi, 15. haftadaki Samsunspor karşılaşmasının ardından 16. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde de gol sevinci yaşadı.
Üst üste 3 maçlık gol atma serisi yakalayan Sane, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.
Osimhen, 12 gole ulaştı
Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki 12. golünü attı.
Tüm kulvarlarda Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Osimhen, Antalyaspor'a attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan yıldız santrfor, toplamda 12 golü buldu.
Icardi'nin Hagi'yi yakalamasına 2 gol kaldı
Arjantinli yıldız Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 8'e taşıdı.
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Icardi, ligde çıktığı 15. mücadelede 8. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla 109. resmi maçına çıkan 32 yaşındaki santrfor, 70. kez gol sevinci yaşadı.
Icardi, resmi maçlarda 2 gol daha atması durumunda Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Gheorghe Hagi'yi (72) yakalayacak. Yıldız santrfor, 3 gol atması halinde ise kulüp tarihine adını yazdıracak.
Arjantinli yıldız, Süper Lig'de ise 59. kez fileleri havalandırdı. Icardi, ligdeki gol sayısına bakıldığında Hagi'yi yakalayarak Galatasaray'ın ligdeki en golcü yabancı oyuncusu ünvanına ortak oldu.
Osimhen cezalı duruma düştü
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Süper Lig'in 17. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.
Antalyaspor mücadelesine sarı kart sınırında çıkan Osimhen, 85. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alacak 26 yaşındaki santrfor, 21 Aralık Pazar günü yapılacak Kasımpaşa müsabakasında oynayamayacak.
Sallai, bu sezon ilk golünü attı
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Geçen sezon geldiği Galatasaray'daki ilk sezonunda 33 resmi müsabakada 6 kez gol sevinci yaşayan Sallai, bu sezonki ilk golünü Antalyaspor ağlarına gönderdi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor"
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor." dedi.
Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı kontrataklardan yedikleri goller yüzünden 2-0 geride kapattıklarını, ikinci yarı yine kontrataktan kalelerinde üçüncü golü gördüklerini belirtti.
İkinci yarıda ellerinden geleni yaptıklarını, pozisyonlara girip gol de attıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:
"Kontrataktan yine yediğimiz dördüncü gol var. Zaten maç aşağı yukarı bitmişti. Böyle takımlara karşı, yarı sahanızdan çıkarken kontrataktan 3 gol yiyorsanız kazanmanız çok zor oluyor. Rakibimiz 6 önemli pozisyona girdi, 4 gol attı. Sonuçta kalite farkı var. Bireysel kalite farkı var. Devre arasına bir maçımız daha var. Ondan sonra devre arasında neler yapabiliriz kulüp olarak, takım olarak ona bakacağız. Yapabiliyorsak tabii. Biliyorsunuz kolay değil. Buradaki sorunları yönetimle birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah devre arası bazı problemleri çözüp daha iyi noktaya takımı taşıma fırsatı olur."
Kazımcan Karataş: "Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım"
Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki sol beki, karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yaşanan sakatlık ve cezalı durumlar sonrasında forma şansı bulması ile ilgili soru üzerine Kazımcan, forma şansı bulamadığı dönemlerde hem mental hem de fizik anlamında kendisini güçlendirdiğini söyledi.
"Hocamın bana şans vermesiyle beraber içimdeki gerçek Kazımcan'ı ortaya çıkardım." diyen Kazımcan, "Hiçbir zaman düşmedim. Her zaman, 'Mentalimi fiziğimi nasıl geliştirebilirim. Saha içinde saha dışında kendimi ekstra nasıl motive edebilirim' diye düşündüm. Bu şansı her zaman hazır olmama veriyorum. Hazır olduğum için de forma şansı buldum ve sonrası da geldi." değerlendirmesini yaptı.
Kazımcan Karataş, takımındaki oyuncuların her zaman desteğini hissettiğini ancak Barış Alper Yılmaz'ın özellikle mental açıdan çok yardım ettiğini, geçtiği yolları adım adım kendisine anlattığını dile getirdi.
Takımdaki başarının sırrının lider oyuncular olduğunu vurgulayan Kazımcan, "Herkes saha içinde bir önderlik, liderlik sağlıyor. Hocamızın verdiği taktikleri sahaya doğru yansıttığımız zaman da sonuca hemen ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.