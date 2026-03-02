Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Can Öcal  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

İstanbul

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Boluspor ve Fethiyespor ile A Grubu'nda yer alıyor.

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray, ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yendi. Grupta en üst sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor.

Alanyaspor ise grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

Rotasyona gidebilir

Galatasaray'ın, Alanyaspor karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki yoğun maç trafiği nedeniyle az süre alan futbolculara bu karşılaşmada forma şansı verebilir.

Türkiye Kupası'nda 9 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.

Son 5 maçta 9 gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gol gördü.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında son olarak gol yemeyen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakaya çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juventus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.

Alanyaspor ile üst üste 2. kez oynayacak

Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçta konuk ettiği rakibini 3-1 yendi.

Alanyaspor'a karşı son 8 maçı kazandı

Galatasaray, Alanyaspor ile son 8 resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 17 Ocak 2023 tarihinde Akdeniz temsilcisiyle oynadığı Türkiye Kupası maçından sonra rakibiyle ayrıca 7 Süper Lig karşılaşması yaptı.

Söz konusu maçların hepsini kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken 4 golü kalesinde gördü.


