Spor, Futbol

Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.

Can Öcal  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'da Alanyaspor maçının kamp kadrosu şu şekilde:

Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey.

Galatasaray, yarın saat 20.30'da Alanya Oba Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

