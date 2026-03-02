Dolar
logo
Spor

Milli atıcı Elif Duygu Eren, Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Elif Duygu Eren Kotoş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Milli atıcı Elif Duygu Eren, Avrupa üçüncüsü oldu

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Elemeler sonucu ilk 8'de yer almayı başaran milli atıcılar Elif Duygu ve Damla Köse, finalde yarışmaya hak kazandı. Türkiye, bu kategoride ilk kez iki sporcuyla finalde madalya mücadelesi verdi.

Final müsabakasını 230.6 puanla tamamlayan Elif Duygu, üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Milli atıcı, böylece bu disiplinde büyükler kategorisinde Türkiye'ye, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Diğer milli sporcu Damla Köse ise 166.3 puanla final müsabakasını 6. sırada bitirdi.

Norveçli atıcıdan Avrupa rekoru

Kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde altın madalyayı, finalde 253.7 puanla Avrupa rekoru kıran Norveçli Pernille Nor-Woll kazandı.

Alman Anna Janssen ise 253.4 puanla gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin, 4 Mart'ta tamamlanacak 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda şu ana kadar 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyası bulunuyor.

