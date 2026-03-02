Dolar
43.94
Euro
51.41
Altın
5,294.99
ETH/USDT
2,061.40
BTC/USDT
69,454.00
BIST 100
13,346.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da “Onur Madalyası Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi

Basketbol Avrupa Ligi (Euroleague), 30. haftada oynanacak iki karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Emre Aşıkçı  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi

İstanbul

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 5 Mart Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Rapid-Hapoel IBI ve Partizan-Dubai Basket maçlarının bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendiğini belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada "Avrupa Ligi, ​​etkilenen takımlarla birlikte maçların yeniden planlanması için en iyi seçenekleri değerlendirecek, son gelişmeleri yakından takip edecek, yerel ve uluslararası yetkililer ile ilgili tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde kalarak herkesin güvenliğini ve sağlığını sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi yayınlanacaktır." denildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. Çatışmalar devam ederken birçok Orta Doğu ülkesi hava sahasını kapattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ile görüştü

Benzer haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi

Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı

Avrupa kupalarında kura çekimi gerçekleştirilecek

Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. haftanın perdesi açılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde 29. haftanın perdesi açılacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a konuk olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Partizan'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Partizan'ı konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet