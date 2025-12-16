Bakan Göktaş, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması hazırladık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aileler, çocukları bir riskle karşılaştığında, nasıl hareket edecekleri konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor, bizde 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması hazırladık." dedi.
Ankara
Göktaş, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde "Çocuklar Güvende: Dijital Dünyada Çocukları Güçlendirmek Tanıtım Programı"na katıldı.
Burada konuşan Göktaş, program kapsamında çocukların dijital dünyada güvende olması için hayata geçirilen iki önemli çalışmanın detaylarının paylaşılacağını söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Göktaş, çalışmalardan ilkinin dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik "eylem planı", ikincisinin ise "Çocuklar Güvende" internet sitesi ve mobil uygulaması olduğunu belirtti.
Eylem planı ile çocukların dijital ortamlarda daha güvenli ve bilinçli bireyler olarak var olmasını amaçladıklarını anlatan Göktaş, "Çocuklar Güvende" internet sitesi ve mobil uygulamasıyla da çocuklara ve ailelere rehberlik ederek, güvenli bir dijital yaşam kültürü oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.
"Çocukları dijital dünyada koruyacak kapsamlı adımlar"
Bakan Göktaş, çocukların erkenden internetle tanıştığına, internetin imkanlarının yanı sıra birçok tehlike ve riski de barındırdığına, siber zorbalık, uygunsuz içerikler, istismar ve teknoloji bağımlılığının bu risklerin sadece birkaçı olduğuna dikkati çekti.
Bu durumun kendilerine, çocukları dijital dünyada koruyacak, kapsamlı adımlar atma sorumluluğu yüklediğini belirten Göktaş, bu adımlardan ilkinin, dijital dünyada çocukların güçlendirilmesine yönelik eylem planı olduğunu söyledi.
Bu eylem planıyla amaçlarının, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korurken, bu dünyayı bilinçli, güvenli ve verimli şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu aktaran Göktaş, şu bilgileri verdi:
"Eylem planımız 4 temel başlık üzerine kurulu. Birinci başlık, farkındalık ve bilinçlendirme. Çocukların dijital dünyada neyin risk, neyin fırsat olduğunu bilmesini istiyoruz, aynı şekilde anne, babaların ve eğitimcilerin de çocuklara doğru rehberlik etmesini hedefliyoruz. İkincisi, koruyucu ve önleyici çalışmalar. Çocuklar için güvenli dijital ortamlar oluşturmayı ve zararlı içeriklerin önüne geçmeyi önceliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ekran dışında da sağlıklı ve nitelikli zaman geçirmelerini destekleyen politika ve uygulamaları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üçüncüsü, müdahale ve destek mekanizmaları. Dijital dünyada bir riskle karşılaşan ya da zarar gören çocuklara yönelik danışmanlık ve rehberlik sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dördüncü ve son başlık ise yasal ve kurumsal düzenlemeler. Burada amacımız, çocukların dijital ortamda korunmasını sağlayacak mevzuatın güçlendirilmesi, kişisel verilerin korunmasıdır. Dijital dünyada çocukları güçlendirmek eylem planımız tüm kamu kurumlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile yürütülecek."
"Yasal düzenleme hayata geçirilmeli"
Dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekliliğini de vurgulayan Göktaş, şunları dile getirdi:
"Aileler, çocukları bir riskle karşılaştığında, nasıl hareket edecekleri konusunda her zaman bir desteğe ihtiyaç duyuyor. İşte bu ihtiyaçtan hareketle, 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması hazırladık. Peki bu site nedir, neden kuruldu ve içinde ne var? Öncelikle şunu söylemek isterim, bu platform, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı onları korumayı amaçlıyor. Aynı zamanda, ailelere, öğretmenlere, rehberlik servislerine ve sosyal hizmet uzmanlarına yol gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Amacımız, dijital dünyada çocukları yalnız bırakmamak ve ebeveynleri bu süreçte doğru bilgiyle desteklemek.
Sitenin ve mobil uygulamanın içinde ailelerin dijital cihazlarda ebeveyn denetimini nasıl sağlayabileceğini anlatan açık ve anlaşılır bilgiler yer alıyor. Ekran süresi yönetimi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri gibi konular da sade bir dille ele alınıyor. Sadece ebeveynler için değil, çocuklar için de özel olarak hazırlanan içeriklerimiz var. Akran zorbalığını tanımaya ve bununla başa çıkmaya yardımcı olan videolar burada yer alıyor. Ayrıca güvenli internet bilinci kazandıran kitaplar ve eğitici materyaller de önemli başlıklar arasında bulunuyor. 'Benimle paylaş' alanı sayesinde çocuklarımız, internette karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirerek sürecin aktif bir parçası oluyor."
Akran zorbalığına karşı erken uyarı mekanizmaları devreye alındı
Bakan Göktaş, "Çocuklar Güvende" mobil uygulamasının çocukları ihmal, istismar, şiddet, zorbalık ve dijital risklere karşı korumak amacıyla geliştirilen ulusal bir dijital güvenlik ve destek platformu olduğunu ve bu uygulama ile akran zorbalığına karşı erken uyarı mekanizmalarını devreye aldıklarını ifade etti.
Uygulama üzerinden çocukların acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapabileceğini belirten Göktaş, bildirimlerin ilgili birimlere ve 7/24 hizmet veren Alo 183 hattına yönlendirildiğini söyledi.
Göktaş, mobil uygulama ile getirilen yenilikleri anlatarak, "Bizlere düşen görev, çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırmak değil. Bu dünyada güçlü, bilinçli ve güvende kılmaktır. Bugün hayata geçirdiğimiz eylem planı ve 'Çocuklar Güvende' internet sitesi ve mobil uygulaması, işte bu anlayışın somut bir göstergesidir." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.