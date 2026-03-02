Dolar
Politika, Ramazan 2026

Bakan Göktaş: Hiç kimseyi geride bırakmayan, milletini her şeyin üstünde tutan bir davanın üyeleriyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler hiç kimseyi geride bırakmayan anlayışla, her zaman vatandaşın yanında duran, milletini her şeyin üstünde tutan bir davanın üyeleriyiz." dedi.

Canan Tükelay, Arif Yavuz  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Bakan Göktaş: Hiç kimseyi geride bırakmayan, milletini her şeyin üstünde tutan bir davanın üyeleriyiz Fotoğraf: Canan Tükelay/AA

Afyonkarahisar

Göktaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinden sonra Afyonkarahisar-İzmir kara yolunda "İftara 5 Kala Programı" kapsamında vatandaşlara iftarlık dağıttı.

Ardından Göktaş, bir termal otelde katıldığı teşkilat iftar programında yaptığı konuşmada, yollarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumun yanında duran, millet iradesini baş tacı eden, yerli ve milli duruşla büyüyen "Türkiye Yüzyılı" yolu olduğunu söyledi.

Bu yolun, savunma sanayisinden enerjiye, üretimden ihracata, sosyal adaletten küresel vizyona kadar her alanda büyük Türkiye'nin yolu olduğunu belirten Göktaş, "Bu yol, eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle daha da güçlü. Teşkilatımız olarak da bizlerin de samimiyetle, gayretle ilk günkü aşkla, heyecanla bu davamıza sahip çıkmaya devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını vatandaşın yanında olarak sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Göktaş, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar bizi her zaman büyük bir misafirperverlikle karşıladı, karşılamaya da devam ediyor. İnşallah bu şehrimizde de güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın davasını tekrar, en sarsılmaz şekilde kazandırmaya devam edeceğiz. Bizler hiç kimseyi geride bırakmayan anlayışla, her zaman vatandaşın yanında duran, milletini her şeyin üstünde tutan bir davanın üyeleriyiz. Bu davada bir olmanın, beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir olarak, diri olarak, iri olarak inşallah hep beraber 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla birlikte, kararlılıkla ulaşmaya devam edeceğiz. Görüyorsunuz dünyadaki durumları. Etrafımızda olanları hepimiz takip ediyoruz ama burada bizim bir liderimiz var ve o lideri düşündüğümüzde, Cumhurbaşkanımızı düşündüğümüzde vatandaşın aklına ilk ne geliyor? Güven geliyor, çalışkanlık geliyor, 'önce milletim' diyen bir lider geliyor, dünya lideri geliyor. Bizim bütün milletimizin gönlünde huzurla var olan bir liderimiz var."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hasan Arslan, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de konuşma yaptı.

