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Gündem, Ramazan 2025

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılan feribot seferlerini artırdı.

Burak Akay  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi

Çanakkale

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları arttırıldı.

Buna göre, 29 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00 saatlerinde, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde sefer düzenlenecek.

Aynı tarihlerde Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde sefer yapılacak.

Gökçeada-Kabatepe hattında 2-6 Nisan tarihlerinde de Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde seferler gerçekleştirilecek.

Yolcular güncel sefer tarifelerine şirkete ait "www.gdu.com.tr" adresinden güncel olarak ulaşabilecek.

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