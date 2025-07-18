Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale
İlçeye bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
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