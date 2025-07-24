Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 38 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Sıcaklık, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.
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Söz konusu 38 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 49,1 derece aralığında seyretti.
Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1 derece olarak ölçüldü.
📍 Gaziantep— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 24, 2025
📍 Edirne
📍 Tekirdağ
📍 Şanlıurfa
Ülke genelinde sıcak hava etkili oluyor https://t.co/mLOO17sAtF pic.twitter.com/1Fa0y6X5Jg
Sıcaklık Mardin'in Kızıltepe ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 48,8 derece olarak kaydedildi.
Sıcaklığın bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.