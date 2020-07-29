Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 668 şüpheli yakalandı
Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 51 ilde 2 bin 668 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 129 kilogram eroin, 49 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 kilo bonzai, 7 gram afyon sakızı, 3 bin kök kenevir ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda, ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 87 bin 390 lira paraya da el konuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.