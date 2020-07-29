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Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 668 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 51 ilde 2 bin 668 şüpheli gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 29.07.2020
Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 668 şüpheli yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 129 kilogram eroin, 49 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 kilo bonzai, 7 gram afyon sakızı, 3 bin kök kenevir ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 87 bin 390 lira paraya da el konuldu.

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