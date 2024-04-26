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Bursa'da denizde bulunan cesedin Marmara'da batan gemideki stajyere ait olduğu belirlendi

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında bulunan erkek cesedinin, yaklaşık 2,5 ay önce batan kargo gemisinin kayıp 2 personelinden Ahmet Atav'a ait olduğu tespit edildi.

Elif Özlem Çelikler  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Bursa'da denizde bulunan cesedin Marmara'da batan gemideki stajyere ait olduğu belirlendi

Bursa

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Kurşunlu açıklarında 24 Nisan'da bulunan cesedin, Karacabey açıklarında batan kargo gemisinin kayıp 2 personelinden birine ait olduğu değerlendirilerek DNA eşleşmesi yapıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan eşleşme sonucu cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki stajyer Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlendi.

Atav'ın cenazesi ailesine teslim edilecek.

Mürettebattan 4 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta yaptığı dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'taki dalışında da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 28 Mart'ta kıyıya erkek cesedi vurmuş, kimlik tespiti için başlatılan çalışmanın ardından cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlenmişti.

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