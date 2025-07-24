Dolar
40.53
Euro
47.62
Altın
3,360.17
ETH/USDT
3,628.40
BTC/USDT
115,771.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisiyle yeniden iletişim sağlandı

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi ile kesilen iletişimin yeniden sağlandığı bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 24.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisiyle yeniden iletişim sağlandı

Ankara

FFC'nin Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaklaşık 2 saat boyunca Hanzala ile iletişimin kesildiği ve gemi çevresinde dronların görüldüğü, bunun olası saldırı endişelerini artırdığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bağlantının yeniden sağlandığı belirtilen açıklamada, Hanzala'nın görevine devam ettiği ve Gazze'den yaklaşık 349 deniz mili uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Açıklamaya ek paylaşılan videoda, gemideki aktivistlerden Tan Safi, Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink'in internet ağındaki küresel kesintiden haberleri olmadığını söyledi.

Safi, bazı uzmanların bu durumu incelediğini ve bunun "alışılmadık" olduğunu ifade ettiğini aktararak "Bu, Elon'un İsrail ile çalıştığı ilk sefer de değil ancak büyük ihtimalle olan, küresel bir kesintiydi." diye konuştu.

Gemi yakınlarında halen dronlar olduğunu vurgulayan Safi, bu nedenle nöbet tuttuklarını dile getirdi.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi de, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında; Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü, 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail'in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Mayıs ayında "Consicence" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Mayıs ayında yola çıkarmaya hazırlandığı bir diğer yardım gemisi "Conscience" ise 2 Mayıs'ta Malta açıklarında bulunduğu sırada yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise haberinde "Conscience"a yapılan saldırıdan saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın "Conscience" gemisine İHA saldırısından çok daha önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ormancının babasıyla telefonda görüştü
Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır

Benzer haberler

İsrail Gazze'de düzenlediği saldırıda bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail Gazze'de düzenlediği saldırıda bir gazeteciyi daha öldürdü

Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisiyle yeniden iletişim sağlandı

Soykırıma Karşı Doktorlar, Trump yönetiminden Gazze'deki açlığı sona erdirmesini talep etti

İngiltere Başbakanı Starmer: Ateşkes bizi Filistin devletinin tanındığı bir yola sokacak

İngiltere Başbakanı Starmer: Ateşkes bizi Filistin devletinin tanındığı bir yola sokacak
ABD, Gazze'de ateşkes için görüşmeler yapan Doha'daki heyetini geri çağırıyor

ABD, Gazze'de ateşkes için görüşmeler yapan Doha'daki heyetini geri çağırıyor
İsrail hapishanelerindeki Filistinliler maruz kaldıkları "işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmali" anlattı

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler maruz kaldıkları "işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmali" anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet