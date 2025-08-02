Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,389.90
BTC/USDT
112,113.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da yaşlı çift, iki katlı evini jandarmaya bağışladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan yaşlı çift, iki katlı evleri ile önündeki bahçeyi Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

Arif Yavuz  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Afyonkarahisar'da yaşlı çift, iki katlı evini jandarmaya bağışladı Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Özburun beldesinde yaşayan Muammer (82) ile Satı (76) Güneş çiftinin dünyaya gelen 5 çocuğu yaşamadı.

Beldede yıllarca çiftçilikle uğraşan Güneş çifti, kazandıkları paralarla arazilerine iki katlı ev ile bahçe yaptı.

Hacca ve 5 kez de umreye giden çift, iki katlı evlerinin de içerisinde bulunduğu 470 metrekarelik arsalarını Jandarma Asayiş Vakfına bağışlama kararı aldı.

Muammer Güneş, AA muhabirine, vatani görevini Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma olarak yaptığını ve askerleri çok sevdiğini söyledi.

Evlerini Jandarma Asayiş Vakfına bağışlama kararını eşiyle birlikte aldıklarını dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Eşimle, jandarmayı ve askeri kurumları çok seviyoruz. Her zaman gelirler, bizlerin hal ve hatırlarını sorarlar. Hasta olduğumuz zamanlarda bizleri, hastaneye götürürler. Onlardan çok memnunuz. Evimizi bağışladığımız için de çok mutluyuz."

"Helali hoş olsun"

Satı Güneş de bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarmanın her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Güneş, "Evimiz ve önündeki bahçesi bizden sonra jandarmanındır. Helali hoş olsun. Biz gibi başka insanlar da jandarmaya evlerini, arazilerini bağışlayabilir. Vatan da bizim, asker de bizim." dedi.

"Kendileriyle gurur duyuyoruz"

Özburun Belediye Başkanı Bünyamin Özdemir ise Muammer ve Satı Güneş'in beldede örnek gösterilen bir çift olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Büyüklerim çok güzel bir karar almış. Evlerini kendilerinden sonra Jandarma Asayiş Vakfına bağışladılar. Bu örnek davranıştan dolayı kendileriyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de pazar şemsiyesinin hamile kadın ve çocuğunun üzerine düşmesi güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'da yaşlı çift, iki katlı evini jandarmaya bağışladı
Denizli'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı
DMM'den "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" iddiasına ilişkin açıklama
Beykoz açıklarında alabora olan teknedeki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da yaşlı çift, iki katlı evini jandarmaya bağışladı

Afyonkarahisar'da yaşlı çift, iki katlı evini jandarmaya bağışladı

Jandarma ekipleri ormanlık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı

Afyonkarahisar'daki Hüdai Kaplıcaları gurbetçilerin dinlenme yeri oluyor

Jandarmanın hassas burunlu köpeklerinin kondisyonu antrenmanlarla korunuyor

Jandarmanın hassas burunlu köpeklerinin kondisyonu antrenmanlarla korunuyor

Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'ın cenazesi Konya'da defnedildi

Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'ın cenazesi Konya'da defnedildi
Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor

Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet