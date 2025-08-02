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Denizli'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı

Denizli'de sağanak, bazı ev, iş yeri ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Sebahatdin Zeyrek  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Denizli'de sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı

Denizli

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağanak sonucu YSE ve Fatih alt geçitleri suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saat süreyle trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kaldırımdaki ağaç hareket halindeki belediye otobüsünün üzerine devrildi.

Yaralananın olmadığı olayda araçta hasar oluştu.

Topraklık Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.

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