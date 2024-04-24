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İstanbul'da lüks araç kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilerek sahte evraklarla Türkiye plakası çıkarılıp kullanılan 17 lüks araç ele geçirilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
İstanbul'da lüks araç kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde lüks oto kaçakçılığının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Türkiye'ye turistik amaçla gelen yolcuların beraberinde getirdikleri lüks araçların yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını, başka araçların şase numaralarına göre sahte evrak düzenlenerek tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını tespit etti.

Ele geçirilen bazı araçların Almanya, İsveç ve Polonya ülkelerinden Interpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı.

Aktif şekilde kullanılan araçlar ile şüphelileri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı, 17 lüks araç ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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