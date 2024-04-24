İstanbul merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın "ideolojik alan yapılanmasına" yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.
Çalışmalarda ekipler, PKK/KCK terör örgütünün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi'nin (KCK/TDÖ) ideolojik alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren basın yayın komitesi YRD'de (Yekitiya Rewşanberi Demokratik-Demokratik Aydınlanma Birliği) faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.
Polis, çalışmalarının ardından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 11 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ile yasaklı yayınlara el konuldu.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.