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Gündem

Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor.

Berfin Kıraç, Muhammed Gencebay Gür  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

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İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.

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