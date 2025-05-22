Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü
Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor.
İstanbul
Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
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İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.