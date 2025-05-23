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Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Semih Erdoğdu  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin Yılmaz atandı.

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