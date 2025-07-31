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Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, tümgeneral Yusuf Kenan Topcu korgeneralliğe, tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul tümgeneralliğe, jandarma kıdemli albaylar Cafer Öz, Tamer Bilacan, Sabri Küyük, Aydın Kutlu, Alpaslan Doğan, Alper Çetinkaya, Nejdet Karaca, Ali Naci Aldemir, Gülden Mat Şakir, Zafer Özden, Sedat Kara, Tolga Çemrek, Serhan Varol, Barış Soyal ile jandarma pilot kıdemli albay Ekrem Pala tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

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Jandarmada atamalar

Öte yandan 35 il jandarma komutanının ataması gerçekleştirilirken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu getirildi.

Aydın'da görevli Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi Ankara'ya, Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına (JSGA), JSGA Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut Jandarma Asayiş Başkanlığına, Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş Jandarma Havacılık Komutanlığına, Jandarma Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Hasan Semiz Jandarma İstihbarat Başkanlığına atandı.

8 ilin jandarma komutanı Jandarma Genel Komutanlığı, 5 ilin jandarma komutanı da Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığında tuğamiraller Serkan Tezel ve Tayfun Paşaoğlu tümamirallik, sahil güvenlik albaylar Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal'a tuğamirallik rütbesi verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek Strateji Geliştirme Başkanlığına, Harekat Başkanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen Akdeniz Bölge Komutanlığına, İstihbarat Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal da Harekat Başkanlığına getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin terfiler, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

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