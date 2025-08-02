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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ildeki operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ilde düzenlediği operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ildeki operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bazı şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

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Bu tespitler doğrultusunda, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 14 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti.


Bakan Yerlikaya, operasyonun düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır." ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ildeki operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı
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