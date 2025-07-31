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Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak

Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara 5 bin yeni personel alacak.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Adalet Bakanlığı 5 bin personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.

İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

CTE Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden, Personel Genel Müdürlüğünün alımlarına ilişkin başvurular ise Kariyer Kapısı Platformu'nun "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.

Başvurular 1-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Her iki alım için başvurular, 1 Ağustos-15 Ağustos tarihlerinde, son gün saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylardan, yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15 Ağustos itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması isteniyor.

Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

Adayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekecek. İlgili ekranda "başvuru tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacak. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya ait olacak.

Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara, ayrıca bir bildirimde bulunulmayacak. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekecek.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecek. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek.

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