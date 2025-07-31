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Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Selami Küçükoğlu  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi.

Fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

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