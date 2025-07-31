Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde 3 katlı plastik ve sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri ile belediyelerden su tankerleri sevk edildi.
Arnavutköy'de plastik ve sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor https://t.co/ADpeZeVObC— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 31, 2025
Fabrikanın alt katında başlayan ve kısa sürede binanın tamamını saran yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.
Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Büyük çapta maddi hasar meydana gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.