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Başkentte bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü.

Semih Erdoğdu  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Başkentte bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Pınarbaşı Mahallesi Avcı Sokak'ta bir sitede 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 10'uncu katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan dairede dumandan etkilenen anne M.S ve zihinsel engelli oğlu E.S, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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