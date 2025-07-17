Dolar
40.28
Euro
46.85
Altın
3,328.79
ETH/USDT
3,468.30
BTC/USDT
118,972.00
BIST 100
10,202.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Burak Akay, Fatih Çapkın, Sergen Sezgin  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi Fotoğraf:Burak Akay/AA

Çanakkale

Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaşan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangın alanında çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ

Valilikten yapılan açıklamada, Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü başlayan yangının, kısa sürede geniş alana yayıldığı hatırlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangının, görevlilerin kesintisiz olarak yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu an için soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınması noktasında yoğun çaba sarf eden başta Orman Teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, zor şartlarda canla başla mücadele eden fedakar itfaiye personeli ile diğer görevlilerimize ve daima yanımızda olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Açıklamada, yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışmaları bitene dek mücadele unsurlarının bölgede bulunacağı bildirildi.

Vatandaşların tespit ettikleri herhangi bir olumsuzluğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi istenen açıklamada, "Yangının kontrol altına alınması için hep birlikte göstermiş olduğumuz mücadeleyi, bundan sonraki süreçte de ormanlarımızı ve doğamızı canlandırmak için yine hep birlikte sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Çanakkale

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

Şenköy Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaşan yangın geniş alanda etkili oldu.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yanan yerlerdeki inceleme ve tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
MSB: İsrail'in Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları açık provokasyondur
Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza
"Huzur İstanbul" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 399 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı

Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye sıçrayan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

Irak’ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişi hayatını kaybetti

Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivali Tomorrowland'in yapılacağı alanda yangın

Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivali Tomorrowland'in yapılacağı alanda yangın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yerleşim yerlerinde yangının ve rüzgarın hızı düştü

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yerleşim yerlerinde yangının ve rüzgarın hızı düştü
"Hamidiye Kahramanı" Rauf Orbay

"Hamidiye Kahramanı" Rauf Orbay
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet