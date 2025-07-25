Dolar
40.56
Euro
47.72
Altın
3,353.63
ETH/USDT
3,617.00
BTC/USDT
115,216.00
BIST 100
10,690.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak

Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför istihdam edecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak

Ankara

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlığın hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11 şoför alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden çevrim içi yapılacak. Sayıştay'da, 11 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listedeki adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Kura sonucu belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.

Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ile Avrupa ülkeleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için yeniden İstanbul'da bir araya geldi
Türkiye ve dünya gündemi
Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak
Şişli'de nem oranı yüzde 99'a çıktı
DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak

Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de

Sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı

Sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisi kaldırıldı
Otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesi yapıldı

Otomobillere yönelik ÖTV düzenlemesi yapıldı
Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet